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Dünya
AA 01.07.2024 11:59

Pakistan'da 19 mahkum hapishaneden kaçtı

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki Rawalakot Hapishanesi'nde, aralarında idam cezasına çarptırılmış 6 kişinin de bulunduğu 19 mahkum firar etti.

Pakistan'da 19 mahkum hapishaneden kaçtı

Dawn gazetesinin haberine göre, Azad Cammu Keşmir'in Poonch bölgesinde bulunan Rawalakot Hapishanesi'nde silahlı bir mahkum, öğle yemeği sırasında güvenlik görevlisinden anahtarları zorla alıp hücrelerin kilidini açtı.

Aralarında idam cezasına çarptırılan 6 kişinin de bulunduğu 19 mahkum, güvenlik ihmalinden istifade ederek hapishaneden kaçtı.

Haberde mahkumun silahı nasıl ve nereden temin ettiğine ilişkin bilgi verilmezken firar anında güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmada yaralanan mahkumlardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis, Poonch bölgesine giriş ve çıkışları durdurdu

Alarm durumuna geçen polis, mahkumların yakalanması için Poonch bölgesine giriş ve çıkışları durdurdu.

Azad Cammu Keşmir Bilgi Sekreteri Ensar Yakup, yaptığı basın açıklamasında, aralarında müdür yardımcısının da bulunduğu 8 hapishane görevlisinin soruşturma için gözaltına alındığını duyurdu.

Yakup, Azad Cammu Keşmir Başbakanı Chaudhry Anwarul Hak'ın, İçişleri Bakanı Sekreteri Badar Munir'i de görevden aldığını aktararak hükümetin yüksek mahkeme başyargıcından soruşturma için yargı komisyonu oluşturmasını talep ettiğini bildirdi.

Kurulacak komisyon, görev ihmali olan, mahkumlara yardım eden görevli ve yetkilileri belirleyecek.

Ayrıca firar etmeyi kolaylaştıran faktörleri tespit ederek bu tür olayları önlemek için atılması gerekli olan adımları önerecek.

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