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Dünya
AA 01.07.2024 10:53

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 900 subay emeklilik talebinde bulundu

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Gazze'ye saldırıların başlamasından beri orduda emekli olmak isteyen subayların sayısında görülen çarpıcı artışa dikkat çekildi.

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 900 subay emeklilik talebinde bulundu
[Fotograf: AA]

Habere göre, 7 Ekim'den bu yana orduda yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde emekli olmak isteyenlerin sayısı 900'e yaklaştı.

Emeklilik şartlarının incelenmesi konusunda talepte bulunan söz konusu subayların temel gerekçesi ise 7 Ekim saldırıları ve ordunun gayrimeşru hale getirilmesi.

Orduda son aylarda komuta kademelerinde artan huzursuzluk zaman zaman gündeme geliyor.

İsrail ordusunda her yıl ortalama yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde 100 ila 120 subay emekli olmak isterken, son bir yılda sayının 9 katına çıkması orduda yeni bir kriz olarak değerlendiriliyor.

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