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Dünya
Sciencealert 01.07.2024 10:10

44 bin yıllık kurt cesedi antik virüslere ev sahipliği yapabilir

2021 yılında, Rusya'nın doğusundaki Yakutistan'da yaşayanlar kalın donmuş toprak içinde 44 bin yıllık bir kurt cesedi buldular. Bilim insanlarına göre bu ceset, antik virüslere ev sahipliği yapabilir.

44 bin yıllık kurt cesedi antik virüslere ev sahipliği yapabilir

Yakutsk, Rusya'daki Kuzeydoğu Federal Üniversitesi araştırmacıları, mumyalaşmış kalıntıları inceleyerek hayvan hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorlar.

Donma koşulları, sibirya kurdunun mumyalaşmasına ve mükemmel bir şekilde korunmasına yardımcı oldu.

Dişleri ve tüylerin büyük bir kısmı hala sağlam durumda, bazı organlarının da korunduğu görülüyor.

Alberta Üniversitesi Antropoloji Uzmanı Robert Losey, Business Insider'a. "Daha önce bulunan tek tam yetişkin Pleistosen kurdu bu ve bu yönüyle gerçekten dikkat çekici ve tamamen eşsiz. Bu kadar iyi korunmuş eski bir hayvandan öğrenilecek çok şey var, genetikleri, yaşam tarzları, diyetleri ve hatta hangi eski bakteri ve virüslere sahip oldukları gibi." dedi.

Losey'e göre 44.000 yıllık kurt muhtemelen soyu tükenmiş bir türe ait ve modern kurtlardan daha büyük.

Bir dişini inceledikten sonra bilim insanları kurtun yetişkin bir erkek olduğunu düşünüyor.

"Bilinmeyen herhangi bir mikroorganizma, gelecekteki ilaçların gelişiminde rol oynayabilir"

Muhtemelen mamutlar, tüylü gergedanlar, soyu tükenmiş atlar, bizonlar ve geyiklerle dolu düz, soğuk bir ortamda avlandı.

Bu hayvanların bazılarının kalıntıları muhtemelen kurtun midesinde hala bulunabilir.

Araştırmacılar, daha fazla bilgi edinmek için kurtun midesi ve sindirim sistemi örnekleri aldılar ve sonuçları bekliyorlar.

Bilim adamları, bilinmeyen herhangi bir mikroorganizmanın, gelecekteki ilaçların gelişiminde rol oynayabileceğini belirtiyorlar.

Dünya'nın permafrostunun, küresel sıcaklıkların yükselmesiyle çözülmesi nedeniyle, bu gibi eski yaratıkların daha çok ortaya çıkma ihtimali var.

Örneğin, 2022 yılında keşfedilen kusursuz korunmuş bir bebek mamut hala incelenme aşamasında.

ancak bu araştırmalar kimi zaman sorunlara da yol açabiliyor.

2016 yılında, Sibirya'nın Yamal Yarımadası'ndaki çözülen donmuş toprak, bir zamanlar donmuş bir geyik leşiyle antraks salgınına yol açtı, 36 kişiyi enfekte etti ve bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Geçen yıl, araştırmacı Jean-Michel Claverie, Sibirya permafrostunda buldukları 48.000 yıllık bir virüsü canlandırdığını açıkladı.

Yakutistan kurdunun bağırsaklarında bulunan herhangi bir eski virüs veya bakteri, araştırmacıların permafrost yaratıklarının içinde saklanan mikropları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

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