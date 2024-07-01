Parçalı Bulutlu 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.07.2024 13:06

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk ile kadını öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk ile kadını öldürdüğü bildirildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk ile kadını öldürdü

 

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tulkerim'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Tulkerim'de bulunan Sabit Devlet Hastanesi'ndeki kaynaklar, İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğini 46 yaşındaki Nesrin Damiri ile 15 yaşındaki Muhammed Serhan olarak aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 556'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
AB, Gazze'nin yeniden inşasına ve Filistin yönetimine destek taahhüdünde bulundu
13:33
Rusya: Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açığız
13:37
Kayseri'deki taciz olayının ardından şüpheli güvenlik güçlerine teslim edildi
13:39
Mersin'de limon depolarına denetleme
13:18
22 yıldır korunan altın kemer müze vitrininde
12:59
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü
Uluköy Mağarası'nda yaklaşık 350 bin yıllık buluntulara ulaşıldı
Uluköy Mağarası'nda yaklaşık 350 bin yıllık buluntulara ulaşıldı
FOTO FOKUS
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ