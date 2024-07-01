İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk ile kadını öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tulkerim'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Tulkerim'de bulunan Sabit Devlet Hastanesi'ndeki kaynaklar, İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğini 46 yaşındaki Nesrin Damiri ile 15 yaşındaki Muhammed Serhan olarak aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 556'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.