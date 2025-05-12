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Dünya
AA 12.05.2025 16:42

Rusya: Ukrayna krizine çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakereleri İstanbul'da yeniden başlatma yönündeki teklifinin birçok ülke lideri tarafından desteklendiğini belirterek, "Uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız." dedi.

Rusya: Ukrayna krizine çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatmayı teklif ettiğini anımsatan Peskov, "Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözümün bulunmasını, meselenin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve kalıcı barışın sağlanmasını amaçlayan bu yaklaşım, birçok ülke lideri tarafından anlayışla karşılandı ve desteklendi." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ukrayna'yı bu teklife derhal ve koşulsuz teklif edilen görüşmelere katılmaya çağırdığını dile getiren Peskov, Putin'in dün bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

Barış masası yeniden Türkiye'de kurulacak
Barış masası yeniden Türkiye'de kurulacak

Peskov, "Erdoğan, müzakereleri organize etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu teyit etti. Uzun vadeli barışçıl çözüme ulaşmanın yollarını bulma konusunda kararlıyız." dedi.

"Polonya, ülkemize karşı düşmanca tavır sergiliyor"

Polonya'nın, başkent Varşova'daki alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangın nedeniyle suçladığı Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, "bu suçlamanın temelsiz ve asılsız olduğunu" vurguladı.

Sözcü Peskov, "Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Polonya alışveriş merkezindeki yangın nedeniyle Rusya'yı suçladı
Polonya alışveriş merkezindeki yangın nedeniyle Rusya'yı suçladı

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