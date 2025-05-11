Polonya alışveriş merkezindeki yangın nedeniyle Rusya'yı suçladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, geçen yıl başkentin Bialoleka bölgesinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangına değindi.

"Marywilska 44 isimli alışveriş merkezinde çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenmiş bir kundaklama olduğuna eminiz." ifadesini kullanan Tusk, olaya ilişkin bazı faillerin gözaltına alındığını kaydetti.

Tusk, olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer faillerin kimliklerinin belirlendiğini ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bialoleka'daki alışveriş merkezinde 12 Mayıs 2024'te yangın çıkmıştı. Yangın çok kısa sürede yayılmış ve alışveriş merkezinin neredeyse tamamı hasar görmüştü.

İktidardaki koalisyon milletvekillerinden Witold Zembaczynski, yangınlara ilişkin sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiği kapsamlı soruşturma talep etmişti.