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Dünya
AA 11.05.2025 22:37

Polonya alışveriş merkezindeki yangın nedeniyle Rusya'yı suçladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, başkent Varşova'daki "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenen bir "kundaklama" olduğunu öne sürdü.

Polonya alışveriş merkezindeki yangın nedeniyle Rusya'yı suçladı
[Fotograf: Reuters]

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, geçen yıl başkentin Bialoleka bölgesinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangına değindi.

"Marywilska 44 isimli alışveriş merkezinde çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenmiş bir kundaklama olduğuna eminiz." ifadesini kullanan Tusk, olaya ilişkin bazı faillerin gözaltına alındığını kaydetti.

Tusk, olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer faillerin kimliklerinin belirlendiğini ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bialoleka'daki alışveriş merkezinde 12 Mayıs 2024'te yangın çıkmıştı. Yangın çok kısa sürede yayılmış ve alışveriş merkezinin neredeyse tamamı hasar görmüştü.

İktidardaki koalisyon milletvekillerinden Witold Zembaczynski, yangınlara ilişkin sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiği kapsamlı soruşturma talep etmişti.

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