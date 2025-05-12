Rusya: Kotlyarovka'yı ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kotlyarovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 129 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapı unsurları, mühimmat üretim ve depolama yerleri, insansız hava aracı (İHA) depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.