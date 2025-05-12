Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2025 12:56

Rusya: Kotlyarovka'yı ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Rusya: Kotlyarovka'yı ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kotlyarovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 129 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapı unsurları, mühimmat üretim ve depolama yerleri, insansız hava aracı (İHA) depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Savaş
Sıradaki Haber
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabalarının dönüm noktası: İstanbul müzakereleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
Geçici ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor
13:43
İş dünyası, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi
12:51
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabalarının dönüm noktası: İstanbul müzakereleri
13:04
Amasya'da art arda iki deprem deprem
12:29
BDDK'dan faiz oranı riskine yeni düzenleme
12:27
10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Kars'ın mera ve yaylalarından Türkiye'nin dört bir yanına kurbanlık gönderiliyor
Kars'ın mera ve yaylalarından Türkiye'nin dört bir yanına kurbanlık gönderiliyor
FOTO FOKUS
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ