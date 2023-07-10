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Dünya
AA 10.07.2023 10:58

Rusya: Ukrayna, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine balistik füze saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine yönelik S-200 füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine balistik füze saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a Rus Hava-Uzay Komutanlığı tarafından verilen raporda 4 Ukrayna balistik füzesinin imha edildiği belirtildi.

Ukrayna’nın dün S-200 füzeleriyle Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerindeki hedefleri vurma girişiminde bulunduğu ve Rus hava savunma sistemlerinin bu saldırı girişimini engellediği kaydedilen açıklamada, “Hava savunma füze sistemleriyle 2 adet S-200 füzesi, elektronik harp sistemleriyle benzer 2 füze daha imha edildi. Can kaybı ve yıkım gerçekleşmedi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gerasimov’un en kısa sürede hava saldırılarına karşı korumayı artırmak için ilave önlemler alınması talimatı verdiği kaydedildi.

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