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Dünya
AA 14.09.2023 22:14

Rusya: Ukrayna Karadeniz'de Rus roket gemisine saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız deniz aracıyla Karadeniz'de Rus donanmasına ait roket gemisine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Rusya: Ukrayna Karadeniz'de Rus roket gemisine saldırı girişiminde bulundu
[Fotograf: Reuters]

Rusya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 16.30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız deniz hücumbotuyla Karadeniz Donanması'na ait 'Samum' hava yastıklı füze gemisine Karadeniz'de saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Gemiden silahla açılan ateşle saldırının püskürtüldüğü kaydedilen açıklamada, insansız deniz aracının imha edildiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah 05.00 sıralarında da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus Karadeniz Donanmasının "Sergey Kotov" isimli devriye gemisine 5 insansız deniz aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu, gemiden açılan ateşle insansız deniz araçlarının imha edildiği bilgisini paylaşmıştı.

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