Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Ukrayna ile görüşmeler sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile görüşmelerin video konferans yoluyla sürdürüldüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile yürütülen müzakerelere dair açıklama yaptı.
Görüşmelere video konferans yöntemiyle devam edildiğini belirten Zaharova, tarafların askeri, siyasi ve insani meseleleri ele aldığını söyledi.
Tarafların görüşmeleri başta yüz yüze gerçekleşmiş, daha sonra çevrim içi olarak devam etmişti.
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