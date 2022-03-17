Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile yürütülen müzakerelere dair açıklama yaptı.

Görüşmelere video konferans yöntemiyle devam edildiğini belirten Zaharova, tarafların askeri, siyasi ve insani meseleleri ele aldığını söyledi.

Tarafların görüşmeleri başta yüz yüze gerçekleşmiş, daha sonra çevrim içi olarak devam etmişti.