Rusya Maliye Bakanlığı, 15 Ocak-4 Şubat 2021'de tekrar döviz alımı yapılacağını duyurdu.

Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte döviz alımına tekrar başlanacağı açıklandı ve söz konusu alım için 106,3 milyar ruble (yaklaşık 1,43 milyar dolar) ayrıldı.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bütçe kuralları doğrultusunda yüksek petrol fiyatlarından elde edilen ilave gelirlerle döviz alıyor.

Söz konusu döviz gelirleri, önce Rusya Merkez Bankası'na, ardından Ulusal Refah Fonu'na aktarılıyor.