İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 66 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 770'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 9 bin 25 vaka artışıyla 510 bin 869'a yükseldi.

Hastalardan bin 42'sinin durumunun ağır olduğu, 432 bin 765 kişinin de iyileştiği açıklandı.

27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantinaya rağmen ülkede COVID-19 günlük vaka sayılarının son günlerde giderek artması dikkati çekiyor.

İsrail'de dün 9 bin 589 yeni vaka tespit edilmiş, bu salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca ilk doz koroavirüs aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 910 bine ulaştı.

Aktif vaka sayısında artış devam ediyor

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif va ka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 78 bin 215'e çıktı.

Tel Aviv yönetimi, COVID-19 sebebiyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.