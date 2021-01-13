Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt Başbakanı es-Sabah, hükümetin istifasını sundu
[Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid es-Sabah | Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuveyt'te, Başbakan Şeyh Sabah Halid es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'a istifasını sundu.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, Başbakan Şeyh es-Sabah'ı Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda kabul etti.
Kabulde Başbakan, Emir Şeyh Nevvaf'a hükümetin istifasını sundu.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Başbakan için soruşturma önergesi verilmişti
Kuveyt milletvekilleri geçen hafta "anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah aleyhinde Meclise soruşturma önergesi vermişti.
Önergenin ardından kabine üyeleri dün Başbakan Şeyh Sabah'a istifalarını sunmuştu.
Kuveyt'te geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.
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