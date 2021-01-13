Mechelen kentinde aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) eski belediye meclisi üyesi olan Kucam, Suriye ve Irak'taki Süryanilere "insani vizeleri kişi başı 2 bin 150 ile 7 bin 500 euro arasında değişen bedellerle satmakla" suçlanıyordu.

Mahkeme, Kucam'ın 8 yıl hapis cezasının yanı sıra haksız elde ettiği 696 bin euroyu da geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargılama sırasında masum olduğunu iddia eden Kucam'ın avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kucam'ın yanı sıra annesi ve oğlu da vize yolsuzluğunda suç ortağı oldukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Kucam'ın annesine 40 ay, oğluna ise 4 yıl ceza verildi.

Belçika'ya insani vize başvuruları ücretsiz ancak 350 euro idari gider ücreti alınıyor.

Kucam, kendisi gibi Süryanilerin Belçika'ya getirilmesini sağlarken bundan kazanç sağladığı gerekçesiyle 2019'un başında tutuklanmıştı. Kucam'ın çok sayıda kişiyi vize verilebilecekler listesine eklemek için para aldığı belirtilmişti.

Bir televizyon programının ortaya çıkardığı yolsuzluk üzerine başlayan yargı sürecinde Kucam'a yolsuzluk dışında insan kaçakçılığı suçlaması da yöneltilmişti.