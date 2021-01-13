"Suç Başbakanı" isimli grup tarafından organize edilen protestoda, çok sayıda gösterici sabah erken saatlerde ellerinde meşale ve bayraklarla Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplandı.

Netanyahu'nun yargılandığı davanın bugün yapılması planlanan duruşmanın COVID-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden göstericiler, Başbakanlık rezidansı önünde ateş yaktı.

Grup adına yapılan açıklamada, yolsuzluk davasında Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar okunurken, İsrail Başbakanı istifaya davet edildi.

Açıklamada, COVID-19 karantinasına rağmen mahkemelerin açık olduğu hatırlatılırken, Netanyahu'nun duruşmasının karantina gerekçesiyle ertelenmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, polis 7 protestocuyu gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının bugün görülmesi planlanan ikinci duruşmasını COVID-19 karantinası gerekçesiyle 8 Şubat'a ertelemişti.

8 ayı aşkın süredir devam ediyor

COVID-19 salgınında üçüncü dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 29 haftadır devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle dünden itibaren ülke genelinde en az 2 haftalık sıkılaştırılmış karantina kararı alsa da protestolara kısıtlama getirilmemişti.

Protestocular, hakkındaki yolsuzluk davası ve COVID-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun istifasını istiyor.