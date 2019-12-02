Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 20 kadar Rus askeri polisi, Haseke'nin YPG/PKK'nın işgalindeki Amude ilçesinde bir askeri noktada konuşlandı.

Kamışlı'nın batısında, Türkiye sınırına yakın bir noktadaki Amude'de Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat gereği ortak devriyeler yapılmıştı.

Ayrıca Rusya, Aynularab'ın (Kobani) güneydoğusundaki Ayn İsa beldesinde bulunan Silolar Bölgesi'ne de yerleşti. Rus güçlerinin ardından rejim birlikleri de söz konusu alanda konuşlandı.

Rusya'nın geçen günlerde Aynularab'ın kuzeybatısındaki İzaa noktasına da yerleştiği öğrenildi.

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını ülkenin doğusundaki petrol zengini alanlara kaydırırken, Rusya ABD'nin çekildiği üç üste (Sırrin, Ayn İsa, Münbiç'teki Saidiye) konuşlanmıştı.

Rus askerleri, Tişrin Barajı'na da yerleşirken, Kamışlı Havaalanı'ndaki mevcut noktasını da genişletmişti.

Kaynak: AA