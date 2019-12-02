Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor02 Aralık 2019 Pazartesi 11:47 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:54
Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerin karargah olarak kullandığı okullarda terörün izleri temizleniyor.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerce "karargah" olarak kullanılan El Afaf İlkokulunda arama tarama çalışmaları sürüyor.
Suriye Milli Ordusunun (SMO) okulu eğitime hazır hale getirme çalışmaları görüntülendi.
Kullanılmaz hale getirilen okulda, örgütü simgeleyen flamaların sökülmesi, sınıf ve sıraların temizlemesi, elektrik hatlarının onarılması gibi çalışmalar kameraya yansıdı.
"Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz"
SMO'ya bağlı Askeri Polis Komutanı Milad Hammud, PKK/YPG'nin ilçedeki bazı okulları karargah ve alıkoyma merkezi olarak kullandığını belirterek, "Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz. Güvenlik ve hizmet çalışmalarını yerine getirmek için bölgedeyiz. Çocukların aydın geleceği için elimizden gelen her şey yapmaya hazırız" dedi.
Rasulayn'da market işletmecisi Ahmet Salem de kentte hayatın normalleştiğini söyleyerek, yerinde edilen halka geri dönme çağrısı yaptı.
Salem, "Dükkanlar açılmaya devam ediyor. İmar başladı" ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı sırasında, Rasulayn ilçesindeki çok sayıda okulun karargaha çevrildiği tespit edilmiş ve bunlardan bazılarının altında tünellere rastlanmıştı.
Kaynak: AA