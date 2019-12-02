Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerce "karargah" olarak kullanılan El Afaf İlkokulunda arama tarama çalışmaları sürüyor.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) okulu eğitime hazır hale getirme çalışmaları görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Kullanılmaz hale getirilen okulda, örgütü simgeleyen flamaların sökülmesi, sınıf ve sıraların temizlemesi, elektrik hatlarının onarılması gibi çalışmalar kameraya yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

"Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz"

SMO'ya bağlı Askeri Polis Komutanı Milad Hammud, PKK/YPG'nin ilçedeki bazı okulları karargah ve alıkoyma merkezi olarak kullandığını belirterek, "Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz. Güvenlik ve hizmet çalışmalarını yerine getirmek için bölgedeyiz. Çocukların aydın geleceği için elimizden gelen her şey yapmaya hazırız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Rasulayn'da market işletmecisi Ahmet Salem de kentte hayatın normalleştiğini söyleyerek, yerinde edilen halka geri dönme çağrısı yaptı.

Salem, "Dükkanlar açılmaya devam ediyor. İmar başladı" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Barış Pınarı Harekatı sırasında, Rasulayn ilçesindeki çok sayıda okulun karargaha çevrildiği tespit edilmiş ve bunlardan bazılarının altında tünellere rastlanmıştı.

Kaynak: AA