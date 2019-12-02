Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinin doğusundaki Livermore şehrinde meydana geldi. Bir hindinin hız yapan sürücüyü trafik cezasından kurtardığı görüntüler polisin kask kamerasına yansıdı.

Motosikletli polis memuru, beyaz bir otomobili hız yaptığı gerekçesiyle durdurdu. Motosikletten inen polis, otomobilin sürücüsüyle konuştuğu sırada, yanlarına yaklaşan bir hindi polisi kovalamaya başladı.

Hindiden kaçmak için otomobilin etrafında bir tur atan polis, copunu çıkararak hindiyi korkutmaya çalıştı.

Polis, hız yapan sürücüye, "Ceza almayacaksın. Sana ceza vermemi istemiyor" dedi. İkili arasındaki gülüşmelerin ardından polis, sürücüye ceza yazmadan bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA