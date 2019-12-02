İsrail’in Kanal13 televizyonunun haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, yeni bir yerleşim birimi kurulması planını onayladı.

Plana göre, işgalci yerleşim birimi Batı Şeria'daki El-Halil şehrinin merkezine yapılacak.

Yeni yerleşim yeri, 1994 yılındaki El-Halil katliamı sonrası İsrail tarafından kapatılan El-Cümle çarşısındaki, yarısı sinagoga çevrilen Harem-i İbrahim Cami çevresine kurulacak.

Filistinliler'e ait yaklaşık 50 bina yıkılacak

İşgalci yerleşim yerinin inşaatı için Filistinliler'e ait yaklaşık 50 binanın yıkılacağı belirtildi.

İsrail, Filistinli mülk sahiplerinin haklarının korunacağını iddia etti.

Yerleşim biriminin kurulmasıyla, El-Halil'deki diğer Yahudi yerleşimleri ile coğrafi bütünlüğün sağlanacağı kaydedildi.

İsrail, El-Halil’deki işgalini derinleştiriyor

Filistinliler, İsrail askerlerinin kısıtlamaları ve radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle ağır şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

El-Halil’de İsrail’e ait 100 kontrol noktası bulunuyor.

Harem-i İbrahim Camii çevresinde 400'e yakın Yahudi işgalci yerleşimci oturuyor.

Harem-i İbrahim Camii, Müslümanlara göre Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Batı Şeria'da 252 Yahudi yerleşim birimi var

İsrail askerleri Filistinliler'e baskı ve yıldırma politikaları uygularken, yerleşimciler de sık sık bölge halkını taciz ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Yahudi yerleşim faaliyetleri de hız kazandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı olarak kabul ediliyor.

Kaynak: TRT Haber