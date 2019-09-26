Dünya
Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı26 Eylül 2019 Perşembe 19:49 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 19:52
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: rusya suriye himeymim hava üssü