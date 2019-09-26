Volkswagen'den Türkiye açıklaması26 Eylül 2019 Perşembe 17:33 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 17:38
Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’de üretim tesisi kurma konusunu karara bağlama sürecinde. Alman firmadan, Türkiye ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı açıklaması geldi.
Otomobil devi Volkswagen, Türkiye ile bir süredir görüşme halinde. Firma, Türkiye'de üretim tesisi kurmayı gözden geçiriyor.
Volkswagen’in üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Andreas Tostman, Berlin'de gazetecilere, bu konuda nihai görüşmelerin yapıldığını açıkladı. İki hafta ya da daha kısa sürede görüşmelerin tamamlanacağını söyledi.
Firmaya yakın kaynaklara göre kurulacak yeni fabrikada, doğu Avrupa'ya ihraç edilmek üzere yılda yaklaşık 300 bin otomobil üretilecek.
Tesisin inşasının gelecek yıl sonunda, üretimin de 2022'de başlaması planlanıyor. Tesisin kurulacağı bölgede dört bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim tesisinin maliyetinin bir milyar euroyu geçeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber, Reuters