Otomobil devi Volkswagen, Türkiye ile bir süredir görüşme halinde. Firma, Türkiye'de üretim tesisi kurmayı gözden geçiriyor.

Volkswagen’in üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Andreas Tostman, Berlin'de gazetecilere, bu konuda nihai görüşmelerin yapıldığını açıkladı. İki hafta ya da daha kısa sürede görüşmelerin tamamlanacağını söyledi.

Firmaya yakın kaynaklara göre kurulacak yeni fabrikada, doğu Avrupa'ya ihraç edilmek üzere yılda yaklaşık 300 bin otomobil üretilecek.

Tesisin inşasının gelecek yıl sonunda, üretimin de 2022'de başlaması planlanıyor. Tesisin kurulacağı bölgede dört bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim tesisinin maliyetinin bir milyar euroyu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters