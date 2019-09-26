Çad'da maden çöktü: 30 ölü26 Eylül 2019 Perşembe 18:12 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 19:55
Çad'ın kuzeyindeki Tibesti bölgesinde kaçak bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Libya sınırındaki Tibesti bölgesinde yasa dışı işletilen bir altın madeninde çökme meydana geldi.
En az 30 kişinin hayatını kaybettiği göçükte yetkililer, çok sayıda kişinin kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan söz konusu madene ait olduğu ileri sürülen ve internette yayınlanan bir videoda, 30 kadar cesedin halatlara bağlanarak göçükten çıkartılmaya çalışıldığı görülüyor.
Uyuşturucu kaçakçılarının ve silahlı grupların yoğun faaliyet gösterdiği Tibesti bölgesinde, güvenlik nedeniyle ağustos ayında Çad hükümeti yetkilileri tarafından olağanüstü hal ilan edilmişti.
Kaynak: AA