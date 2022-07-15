Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusunun faaliyetlerine dair başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Harkiv bölgesinde Ukrayna güçlerinin geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini belirten Konaşenkov, bu saldırıda 200'e kadar Ukraynalı asker, yaklaşık 50 yabancı paralı savaşçı ile 19 askeri teçhizatın vurulduğunu duyurdu.

"Zaporijya bölgesinde 70 Ukraynalı askerin bulunduğu kışla yok edildi"

Rus hava ve uzay kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde bulunan "Sağ Sektör" milliyetçi grubunun pozisyonlarına yönelik saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıda 300'e yakın "milliyetçi" ile 30 özel askeri teçhizatın imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde de 70 Ukraynalı askerin bulunduğu kışlanın yok edildiği bilgisini paylaştı.

"14 Temmuz'da Vinnıtsya kentindeki subay orduevine denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında bu askeri unsurda Ukrayna Hava Kuvvetlerinin komutanları, yabancı silah tedarikçilerin temsilcileri ile Ukrayna ordusuna uçak ile imha araçlarının teslimatı ve uçakların onarımının organize edilmesi konusunda toplantı yapıyordu. Saldırıda toplantıya katılanlar yok edildi."

Ayrıca, son 24 saatte Donetsk ve Dnipro bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ve iletişim ağı ile Buk-M1 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince de 18 yönetim merkezi, asker ile askeri teçhizatın yok edildiğini söyledi.

"2 Mig-29, 2 Su-25 savaş uçağı düşürüldü"

Ukrayna ordusuna ait 2 "Mig-29", 2 "Su-25" savaş tipi uçağı ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 9 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini söyledi.

"Ukrayna’ya ait bugüne kadar 253 uçak, 137 helikopter, 1543 insansız hava aracı, 355 hava savunma füze sistemi, 4 bin 60 tank ve zırhlı araç, 746 çok namlulu roketatar, 3 bin 147 obüs ve havan topu, 4 bin 341 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.