Acı içinde inledi. Kurtarılmayı bekledi. Tayland'da çukura düşen anne ve yavru fili kurtarmak için operasyon düzenlendi.

Görevliler ve bölgede yaşayanlar seferber oldu. Çalışma saatler sürdü. Sonunda iki fil de çukurdan çıkarıldı. Ancak annenin kalbi durmuştu.

Fil kalp masajıyla hayata döndürüldü

Görevliler anne fili hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Yavrusu da annesinin yanından bir saniye olsun ayrılmadı. Neyse ki çabalar sonuç verdi. Anne hayata döndürüldü.

Ölümden dönen hayvanın olası saldırısına karşı da çevredekiler olay yerinden hızla uzaklaştı.