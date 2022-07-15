Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:58Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Tayland'da fil kurtarma operasyonu
Tayland'da anne ve yavru fil çukura düştü. Görevliler ve bölgedekiler filleri kurtarmak için saatlerce uğraştı. Kurtarılan annenin kalbi durunca kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Acı içinde inledi. Kurtarılmayı bekledi. Tayland'da çukura düşen anne ve yavru fili kurtarmak için operasyon düzenlendi.
Görevliler ve bölgede yaşayanlar seferber oldu. Çalışma saatler sürdü. Sonunda iki fil de çukurdan çıkarıldı. Ancak annenin kalbi durmuştu.
Fil kalp masajıyla hayata döndürüldü
Görevliler anne fili hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Yavrusu da annesinin yanından bir saniye olsun ayrılmadı. Neyse ki çabalar sonuç verdi. Anne hayata döndürüldü.
Ölümden dönen hayvanın olası saldırısına karşı da çevredekiler olay yerinden hızla uzaklaştı.
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