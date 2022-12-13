Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Sınırı geçmeye çalışan 400'ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındı
Rusya Terörle Mücadele Komitesi, 400'den fazla "milliyetçi" ve "savaş suçu" işleyen Ukraynalının, Rus sınırlarını geçmeye çalışırken gözaltına alındığını bildirdi.
Komiteden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un başkanlığını yaptığı Terörle Mücadele Komitesinin toplandığı belirtildi.
Toplantıda, bu yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "400'den fazla Ukraynalı milliyetçi ile savaş suçu işleyen kişi, devlet sınırını geçmeye çalışırken kontrol noktalarında yakalandı. Terör eylemlerine karışan 1026 kişinin Rusya Federasyonu'na girişine izin verilmedi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, toplantıda terör tehditlerine karşı ek önlemlerin alınması yönünde karar alındığı aktarıldı.
Etiketler: Rusya Terörle Mücadele Ukrayna
Son Haberler
- 15:00
- 14:59
- 14:52
- 14:52
- 14:49
Sıradaki Haber
Almanya'da çevreci grup üyelerinin evlerine baskın düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz