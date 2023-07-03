Rusya petrol kartını oynuyor: Üretimin 500 bin varili ağustosta kesilecek

Rusya ağustos ayında petrol ihracatını azaltacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin küresel petrol piyasasını dengede tutmak için önümüzdeki ay ham petrol ihracatını azaltmayı planladığını açıkladı.

Novak, "Rusya, ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500 bin varil düşürecek" dedi.

Suudi Arabistan'dan petrol kararı

Suudi Arabistan da petrolde üretim kesintisine ağustosta da devam edeceğini açıkladı.

Temmuzda uygulamaya alınan günlük bir milyon varillik üretim kesintisi Ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Kararla birlikte, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin ağustosta yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacağı belirtildi.

Söz konusu kesintinin, ülkenin nisanda duyurduğu ve Aralık 2024'ün sonuna kadar devam edecek üretim kesintisine ek olduğu bilgisi verildi.