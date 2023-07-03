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Dünya
AA 03.07.2023 17:04

Çinli üst düzey diplomat, ABD'yi Japonya ve Güney Kore ile gerilimi artırmakla suçladı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, ABD'yi Japonya ve Güney Kore ile Çin arasındaki gerilimi artırmakla suçlarken, bu iki ülkeyi Washington ile ilişkileri konusunda uyardı.

Çinli üst düzey diplomat, ABD'yi Japonya ve Güney Kore ile gerilimi artırmakla suçladı
[Fotograf: AP]

South China Morning Post'un haberine göre, Vang, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında Çingdao kentinde düzenlenen üçlü forumda konuştu.

Katılımcılara, "üç ülke arasında yeniden başlama zamanının" geldiğini söyleyen Vang, ABD'yi kastederek "Bölge dışında önemli bir güç, üç komşu arasında gerilimi ve anlaşmazlığı yaymaya çalışıyor." ifadesini kulandı.

Vang, Tokyo ve Seul yönetimlerini, Pekin ile işbirliğini artırmaya davet ederek, "Asya, bizim ortak vatanımız, biz komşuyuz ve hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

Japonya ve Güney Kore'yi ABD ile ilişkileri hakkında uyaran Vang, "Japonya ve Güney Kore'nin, dünyadaki diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine saygı duyuyoruz ancak bu ilişki, komşularınızın gelişmesini baltalamak için kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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