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Dünya
AA 03.07.2023 17:08

Kenya'da ağaç kesme yasağı yıllar sonra kaldırıldı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkedeki ağaç kesme yasağının yaklaşık 6 yıl aradan sonra kaldırıldığını açıkladı.

Kenya'da ağaç kesme yasağı yıllar sonra kaldırıldı
[Fotograf: Reuters]

Ormanların yok olmasını önlemek için 2018 başında uygulanmaya başlanan yasak, orman ürünlerine ihtiyacın artması üzerine kaldırıldı.

Ruto, halk keresteye ihtiyaç duyarken olgun ağaçların ormanlarda çürüdüğünü dile getirerek, "Aptallığı görüyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Kereste ve mobilya ürünlerinin ithalatına vergi getirdiklerini belirten Ruto, halktan yerli ürünler kullanmalarını istedi.

Ruto, ayrıca yasağın kaldırılmasıyla çok sayıda kişinin bu alanda istihdam edileceğini vurguladı.

Kenya Ormancılık Hizmetlerinin araştırmasına göre, yasaktan bu yana 44 bin kişi işini kaybetti.

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