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Dünya
AA 03.07.2023 16:17

İran'ın, ABD yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan 10 milyar doları serbest bırakıldı

İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya Al İshak, İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilen Irak'taki 10 milyar dolarının serbest bırakıldığını söyledi.

İran'ın, ABD yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan 10 milyar doları serbest bırakıldı

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Al İshak, İran-Irak Ticaret Odası toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin yaptırımlar nedeniyle dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Al İshak, "Bizim Irak'tan talebimiz 10 milyar dolardı. Iraklı Bakan, 10 milyar dolar talebini onayladı ve bu meblağın Irak Ticaret Bankası'na (TBI) yatırılması talimatını verdi." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu paranın kullanımına ilişkin anlaşmanın "yaptırım dışı temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç" gibi ürünleri kapsadığını kaydetti.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

Güney Kore'nin "The Korea Economic Daily" gazetesi 30 Mayıs'taki haberinde, İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamak için Washington ile Seul arasında görüşmeler yapıldığını yazmıştı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA da 6 Haziran'da yayımladığı haberinde, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta 10 milyar dolar ve Güney Kore'de 7 milyar dolar dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da da İran'ın, Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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