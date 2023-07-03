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Dünya
AA 03.07.2023 17:12

Birleşik Krallık, kayıtlardaki en sıcak haziranı yaşadı

Birleşik Krallık'ta ortalama sıcaklığın 15,8 derece ölçüldüğü haziran ayı, 1884'ten beri "en sıcak haziran" olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık, kayıtlardaki en sıcak haziranı yaşadı
[Fotograf: TRT Haber]

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumunun (Met Office) açıklamasına göre geçen ay, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da en sıcak haziran yaşandı.

Geçen ay 15,8 derece olarak kayıtlara geçen ortalama sıcaklık, 1940 ve 1976'nın aynı ayında rekor olarak ölçülen 14,9 derecenin üstüne çıktı ve Birleşik Krallık, 1884'ten beri en sıcak haziranı geçirdi.

Böylece 1940 ve 1976'daki rekor haziran ayı ortalama sıcaklıkları, bu yıl haziranda 0,9 derece arttı.

Birleşik Krallık'taki bazı bölgelerde ise sıcaklıklar, haziranda ortalamanın 2,5 derece üzerine çıktı.

Met Office bilim insanları, daha önceki haziran ayı rekor sıcaklığı olan 14,9 derecenin aşılma ihtimalinin küresel ısınma nedeniyle en az iki kat arttığını tespit etti.

Met Office Baş Meteorolojisti Paul Davies, konuya ilişkin değerlendirmesinde insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin rekor sıcaklıkların yaşanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Davies, "Gelecek senaryolarına baktığımızda 2050 itibarıyla daha önceki haziran ayı rekor sıcaklığı olan 14,9 derecenin aşılma ihtimali yüzde 50 arttı. 2050 sonrası için ise bu ihtimal emisyonların ne kadar yüksek olacağına bağlı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 10 Haziran'da sıcaklık 32,2 dereceyi aşmış ve bu yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedilmişti.

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