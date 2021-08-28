Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya: Orta Asya'daki müttefiklerimizi silahlandırmayı sürdüreceğiz
[Fotoğraf: AFP]
Rusya Afganistan'daki istikrarsızlığın Orta Asya'ya da sıçramasından endişe duyuyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bölgedeki müttefiklerini silahlandırmaya devam edeceklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Orta Asya ülkeleriyle Afganistan konusunda temaslarının sıklaştığını söyledi. Askeri anlamda daha fazla adım atacaklarının sinyalini verdi.
Şoygu, Kollektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'ne üye olan Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın ordularının modernleşme programına desteklerinin süreceğini ifade etti.
Askeri ittifakın parçası olmayan Özbekistan ile de iş birliğinin en üst düzeye çıkarılacağını vurguladı.
Ağustos ayı içerisinde üç askeri tatbikat yapan Rusya, Eylül'ün ilk haftasında örgüt üyeleriyle yeni bir askeri tatbikat planlıyor.
Etiketler: Rusya Afganistan Taliban
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