Amerikan polisi, 21 yaşındaki NBA yıldızı Jaxson Hayes'ı gözaltına almaya çalışırken şiddet uyguladı.

Los Angeles Polisi, 28 Temmuz'da yaşanan olaya karışan polis memurlarının vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

Diziyle ensesine bastı

Görüntülerde, polis memurunun aile içi şiddet sebebiyle gözaltına almaya çalıştığı sporcunun ensesine dizini dayadığı görülüyor. Hayes bu sırada, "Nefes alamıyorum" diyor.



Daha sonra başka bir memur da şok tabancasıyla Hayes'e müdahale etmeye devam ediyor.

Görüntüler tepki çekti

2020'de polis şiddeti sonrasında hayatını kaybeden George Floyd'u hatırlatan görüntülere tepkiler ise büyüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



Los Angeles Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerin incelenerek polisin Hayes'e müdahalesinin suç teşkil edip etmediğine karar verileceği ifade edildi.