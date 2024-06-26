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Dünya
AA 26.06.2024 15:16

Rusya: NATO Genel Sekreteri'nin değişmesiyle Rusya'ya karşı yaklaşım değişmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin atanmasıyla, NATO'nun Rusya'ya karşı izlediği yaklaşımın değişmeyeceğini söyledi.

Rusya: NATO Genel Sekreteri'nin değişmesiyle Rusya'ya karşı yaklaşım değişmez
[Fotograf: AA]

Peskov, başkent Moskova'da gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin atanmasını değerlendiren Peskov, "Bunun, NATO ve üye ülkelerinin genel yaklaşımını değiştireceğini düşünmüyoruz. NATO ülkeleri, ABD'nin önderliğinde Rusya Federasyonu'nu stratejik yenilgiye uğratılması yönünde çalışıyor. Şu anda NATO bizim için düşman." dedi.

Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkındaki yakalama kararının "absürt" olduğunu belirterek "Bu mahkemenin kararlarını tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya’da "casuslukla" suçlanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç’in ABD ile takas yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, ABD'den bu yönde "sinyal" gelmediğini aktardı.

Sözcü Peskov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dünkü telefon görüşmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüşmesinin planlanmadığını dile getirdi.

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