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Dünya
AA 26.06.2024 15:14

İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 17 evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16, Doğu Kudüs'te de 1 evi "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 17 evi yıktı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Eriha'da 4, Ramallah'ta 1, El Halil'de 11 ve Doğu Kudüs'te 1 ev İsrail güçlerince yıkıldı.

Ayrıca İsrail'in Kefr Kara kentinde Filistinlilerin yaşadığı bir evin de İsrail güçlerince yıkıldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin, söz konusu yıkımları Filistinlilere ait bu evlerin "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kefr Kara, İsrail'in 1948'de işgal ettiği topraklar arasında yer alıyor. İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

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