NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte'ye tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu zorlu zamanlarda liderliğiniz ve deneyiminiz İttifak için çok önemli olacak. AB-NATO ortaklığını daha da güçlendirmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de "Onun liderliği ve deneyimi, mevcut ve gelecekteki zorluklar karşısında NATO'ya rehberlik etmede çok değerli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Mark, Jens Stoltenberg'in değerli bir halefidir"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rutte'nin NATO'ya bilgi, deneyim ve network sağlayacağını belirterek, "Bu güvenlik ortamında Genel Sekreter, İttifak'ta birlik ve gücün desteklenmesinde kilit oyuncudur. Mark, Jens Stoltenberg'in değerli bir halefidir" ifadesine yer verdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rutte için "Güçlü ve birleşik bir NATO için mükemmel bir lider" değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rutte tebrik edilirken, Stoltenberg'e 10 yıllık liderliği için teşekkür mesajı paylaşıldı.

"Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da "Daha güçlü, daha birleşik bir İttifak oluşturmak, doğu kanadının caydırıcılık ve savunmasını güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" temennisinde bulundu.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics "Pek çok zorluğa, özellikle de Rusya'nın Avrupa'da devam eden saldırganlığı karşısında İttifak'ın savunma ve caydırıcılık duruşuna yönelik yakın ve verimli işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X’ten yaptığı paylaşımda Rutte’yi tebrik ederek, “Biz kolektif savunmamızı güçlendirmek ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini desteklemek için çalışırken siz de eminim ki Jens Stoltenberg’in NATO’yu daha güçlü ve bir arada tutmak için yaptığı harika işleri devam ettireceksiniz.” ifadelerine yer verdi.

"NATO emin ellerde”

İngiliz Dışişleri Bakanı David Cameron da paylaşımında, “NATO emin ellerde.” ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Mark Rutte, tebrikler! NATO Genel Sekreteri olarak iyi şanslar. İttifakımızın önemi bugün her zamankinden daha fazla. Deneyimin, güvenlik politikalarındaki uzmanlığın ve diplomatik becerilerin doğru yerde olduğuna işaret ediyor. Özgürlük ve güvenlik için iyi bir seçim." değerlendirmesini yaptı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de sosyal medya hesabındaki tebrik paylaşımında, Rutte’nin deneyim, liderlik ve bilgisinin NATO için çok değerli olacağını vurguladı.

Osmani, paylaşımında, “Yıllar boyunca pek çok önemli konuda birlikte çalıştık ve kendisi bu yeni sorumluluğu üstlenirken güçlü işbirliğimizin devam edeceğinden hiç şüphem yok. Kosova'nın NATO’ya üye olması, kıtamız ve ötesinde kalıcı barış ve güvenliğe yönelik birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerine yer verdi.