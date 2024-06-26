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Dünya
AA 26.06.2024 13:02

Gazze'deki hükümet: Gazze'nin kuzeyine yapılan şüpheli çağrılara dikkat edin

Gazze'deki hükümet, sosyal medyada İsrail ordusuna dayandırılan ve Filistinlileri "Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki evlerine dönmeye çağıran" açıklamalar konusunda uyardı.

Gazze'deki hükümet: Gazze'nin kuzeyine yapılan şüpheli çağrılara dikkat edin
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, Filistinlilerin, Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki evlerine dönmeleri konusundaki söylentilere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistin halkımızı, işgalci İsrail'in Reşid Caddesi üzerinde kurduğu askeri kontrol noktasından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönme çağrısı yaptığı söylenen şüpheli açıklamalar konusunda uyarıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Filistinlilere "şüpheli ve güvenilmez" açıklamalara karşı son derece dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, bu tür durumlarda azami tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusunun daha önce Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki evlerine dönmeye çalışan Filistinlileri hedef alarak çok sayıda kişiyi öldürdüğü hatırlatıldı.

Sosyal medyada dün akşam saatlerinde, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlileri Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki evlerine dönmeleri çağrısı yaptığı ses kayıtları paylaşılmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'de birçok kez daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeleri ve insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef almış, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

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