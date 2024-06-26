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Dünya
AA 26.06.2024 12:35

Mark Rutte: NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur

NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kendisini destekleyen müttefiklerine teşekkür ederek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Mark Rutte: NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur" ifadesini kullandı.

İttifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

"Bu organizasyona liderlik etmek hafife almadığım bir sorumluluk. Bana güvendikleri için tüm müttefiklere minnettarım. Son 10 yıldır NATO'ya olağanüstü liderlik sağlayan ve her zaman büyük hayranlık duyduğum Jens Stoltenberg'in halefi olarak ekim ayında büyük bir gayretle bu görevi üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Mark Rutte, NATO Genel sekreteri oldu
Mark Rutte, NATO Genel sekreteri oldu

Stoltenberg'den kutlama

Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg de "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum." mesajını paylaştı.

Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

NATO, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atandığını, görevi 1 Ekim'de Stoltenberg'den devralacağını duyurmuştu.

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