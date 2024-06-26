Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2024 11:00

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Beytüllahim ve Kalkilya kentlerinde en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerini basıp tahrip ettiği ve Filistinlilere karşı kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında eski tutuklular ile yakınları cezaevinde bulunanların da olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 400'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İran'daki sel felaketinde 2 kişi kayboldu, 18 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter atmosferinin üst kısmında "karmaşık yapılar" keşfetti
11:04
Sultangazi'de oto sanayi sitesinde yangın
11:07
Öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar artırılıyor
10:57
İran'daki sel felaketinde 2 kişi kayboldu, 18 kişi yaralandı
10:53
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın
10:38
Güney Kore'deki fabrika yangınında iş güvenliği ihlali iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Beypazarı'nın 900 yıllık geleneksel örtüsü: Bürgü
Beypazarı'nın 900 yıllık geleneksel örtüsü: Bürgü
FOTO FOKUS
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ