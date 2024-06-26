Güney Kore'deki fabrika yangınında iş güvenliği ihlali iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Çalışma Bakanlığından, lityum fabrikasındaki yangına dair yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın yaşandığı "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasının faaliyetlerinin askıya alınması için talimat verildiği bildirildi.

İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası ile Ciddi Kazaları Cezalandırma Yasası'nı ihlal ettikleri iddiasıyla firmadan 3 yetkilinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, hızlı ve kapsamlı soruşturma yürütüldüğü, herhangi bir yasa ihlalinin teyit edilmesi halinde bu kişilerin ceza alabileceği aktarıldı.

Benzer kazaları önlemek adına ülke çapında yaklaşık 500 pil üretim tesisinden acil güvenlik denetimi yapmalarının istendiği de kaydedildi.

Lityum pil fabrikasındaki yangın

Seul'ün güneyinde yer alan "Aricell" isimli firmaya ait lityum pil fabrikasında 24 Haziran'da yangın çıkmıştı.

Yangında 23 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Polis, itfaiye, adli tıp uzmanları ve diğer hükümet yetkililerinden oluşan ekip, yangının nedenini araştırmak amacıyla olay yerinde ortak inceleme başlatmıştı.