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Dünya
AA 26.06.2024 09:43

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 250'den fazla çöp balonu gönderdiğini bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin geçen aydan bu yana Güney'e 6 defa çöp balonu gönderdiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 250'den fazla çöp balonu gönderdiğini bildirdi
[Fotograf: Reuters]

İçinde müsvedde kağıt olduğu tahmin edilen yaklaşık 100 balonun başkent Seul'ün batısındaki Gyeonggi bölgesine düştüğü aktarılan açıklamada, Kuzey'den 250'den fazla içinde çöp bulunan balon gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin eylemlerine karşı olarak hoparlörlerle propaganda yayınları yapmaya hazır olunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Kuzey'den gelen çöp balonları nedeniyle Incheon Havalimanı'nda iç ve dış hat uçuşları yaklaşık 3 saatliğine ertelendi.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e yaklaşık 2 bin çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin yerel saatle 05.30 sularında Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'ye Kuzey Kore'den 29 Mayıs'tan bu yana içinde çöp bulunan yüzlerce balon gönderilmişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin çöp balonu göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

Güney Kore ordusu da Pyongyang yönetiminin "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirmişti.

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