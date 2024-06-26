Almanya'nın Solingen kentinde saldırı

Solingen'de bir oyun salonuna molotofkokteyli atıldı. Patlamada biri 7 yaşında bir çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise öldü.

Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Polis ve savcılık, saldırının terör saldırısı olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapmadı.

Martın sonunda Solingen'de bir binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında, aynı aileden 4 Türk kökenli Bulgaristan Vatandaşı hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.