Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 13 Ocak itibarıyla iç piyasadaki döviz işlemlerine tekrar başlayacağı belirtildi.

Döviz alım satım işlemlerinin yuan üzerinden yapılacağına işaret edilen açıklamada, ruble kuru üzerindeki etkisini azaltmak için alım satımların işlem günlerinde eşit oranlarda yapılacağı kaydedildi.

Rusya Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, döviz işlemlerine tekrar başlama kararı ile iç ekonomik koşulların istikrarını ve öngörülebilirliğini artırmanın hedeflendiğini bildirdi.

Petrol ve doğal gazda bütçe gelirlerinin bu ay eksi 54,5 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle ocak ayında döviz satılacağı ve bunun için 54,5 milyar ruble değerinde fon ayrıldığı kaydedildi.

Dolar/ruble paritesi kararın ardından yüzde 1,48 düşüşle 68,7 seviyesine, euro/ruble paritesi ise yüzde 1,2 düşüşle 74 seviyesinin altına indi.

Rusya ekonomisini dolardan uzaklaştırıyor

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü Şubat 2022’de döviz piyasasındaki işlemlerini durdurma kararı almıştı.

Ülkede bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimlerinin kullanımı yaygınlaşıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, geçen ay yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda yuanın azami pay sınırını yüzde 30’dan yüzde 60'a, altının azami pay sınırını ise yüzde 20’den 40’a yükseltmişti.