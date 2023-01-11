Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın savaş sırasındaki kayıplarına ilişkin raporu derleyen ekibe başkanlık yaptığını anımsattı.

Ülkesinin, "Almanya'dan tazminat" konusunu uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışacağını ifade eden Mularczyk, "Bugün ABD Kongresine sesleniyoruz. ABD'nin bugün küresel düzeni belirleyen bir ülke ve uluslararası düzene, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ile uluslararası adalete saygı konusunda kilit ülke olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mularczyk, tazminat konusunda ABD'nin desteğine güvendiğini söyledi.

İki ülke arasında "tazminat" krizi

Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı apor hazırlamış ve buna göre Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat talep etmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.

Bakanlık, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 3 Ocak'ta, "konunun kapandığına" dair yanıt aldıklarını açıklamıştı.