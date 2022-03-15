Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Merkez Bankası bankalardan altın almayı durdurdu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya Merkez Bankası vatandaşların fiziki altın talebinde artış yaşandığını duyurdu. Bu sebeple Merkez Bankası bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi.
Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıkladı.
“Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur.”
Merkez bankası fiziki altın alımını artırmıştı
Rusya Merkez Bankası, 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artırmıştı.
Banka, COVID-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.
Etiketler: Rusya
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