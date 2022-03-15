Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 12:13Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan perşembe sabahına kadar, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bugün yerel saatle 20.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağının perşembe günü 07.00'ye kadar süreceğini belirtti.
Klitschko, ilgili açıklamasında, sığınaklara gidiş haricinde şehirde özel izin alınmadan dolaşmanın yasak olacağını vurguladı.
Kiev Belediye Başkanı ayrıca, "Başkent, Ukrayna'nın kalbidir ve savunulacaktır." ifadesini kullandı.
Rusya'nın saldırılarının 20'inci gününde, bugün erken saatlerde, başkent Kiev'de top mermileri apartmanlara isabet etmişti.
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