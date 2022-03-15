Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da canlı yayında "savaşa hayır" protestosu
Rusya devlet televizyonunun bir çalışanı, canlı yayın sırasında spikerin arkasında, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyorlar. Ruslar savaşa karşı." yazılı pankart açtı.
Rusya Devlet Televizyonu'nun Birinci Kanalı'nda çalışan kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek için yayına çıktı.
Spikerin haber sunduğu anlarda arkasına geçen kişi, saldırılara karşı duruşunu açtığı pankartla gösterdi.
Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyorlar. Ruslar savaşa karşı" ifadeleri yer aldı.
Gözaltına alındı
Eylemci çalışanın, insan hakları grubunun başkanlığını yürüttüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan eylemcinin Rus Silahlı Kuvvetleri'ni kötüleme suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.
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