Obrador, Mayorkas'la iş gücü ve göç konularını görüştü.

Göçmenler için kendi ülkelerinde daha fazla iş olanağı ve ABD'de onlar için daha fazla yasal iş fırsatı yaratmaya ihtiyaç olduğunu belirten Obrador, ABD'yi Meksika'nın El Salvador ve Honduras'taki iş eğitimi ve ağaç yetiştirme programlarını desteklemeye çağırdı.

Mayorkas da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki güçlü ortaklığımız ve ortak vizyonumuz, güvenli, düzenli ve insani bir göç sisteminin sağlanmasına yardımcı olacaktır." ifadesine yer verdi.

Mayorkas'ın bugün Kosta Rika'da görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.