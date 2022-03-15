Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de mayın patlaması sonucu 9 asker öldü
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin Gedo bölgesinde yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, Somali'nin Gedo bölgesinde askeri birlikleri taşıyan aracın geçtiği sırada, yola döşeli mayının infilak etmesiyle 9 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.
Yaşamını yitiren askerlerin, Somali'deki barış gücü birliklerinde görevli Kenya Savunma Kuvvetlerine bağlı oldukları bilgisi paylaşıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Somali
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