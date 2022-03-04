Okladnikova, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rusya’nın rezervleri ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’ya yönelik uygulamaya koyulan yaptırımları değerlendirmeye devam ettiklerine işaret eden Okladnikova, “Sürecin mali sonuçlarını değerlendiriyoruz. Elbette, müzakereler çerçevesinde fonların Rusya Merkez Bankası'nın erişimine açılmasını ve bu fonların bütçe sistemi için önemli bir finansal sonuç doğurmamasını bekliyoruz” dedi.

Okladnikova, Rusya’nın bütçe yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşamayacağını belirterek, “2022’ye yönelik bütçe yükümlülüklerimizi karşılayabilecek yeterli fona sahibiz” ifadesini kullandı.