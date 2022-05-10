Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, bir gecede Ukrayna askeri birliklerinin ve teknik araçlarının toplandığı 16 alanı yok ettiğini ifade eden Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin Mıkolayiv bölgesinde 33 komuta merkezi, 407 askeri birlik ve teknik araçların bulunduğu alan, 5 mühimmat ve akaryakıt deposu ile 380'e yakın milliyetçi silahlı gücün yok edildiğini aktardı.

Rus askeri birlikleri ve sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Popasna yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin savunmasının derinlemesine kırıldığını ve Luhansk idari sınırına ulaşıldığını söyledi.

"Ukrayna ordusuna ait 2 bin 979 tank ve zırhlı araç yok edildi"

Konaşenkov, saldırılar sonucunda 13 askeri teknik araç, 12 farklı amaçlarla kullanılan otomobil ve 120'ye yakın milliyetçi gücün yok edildiğini dile getirdi.

9 Mayıs akşamı Harkiv bölgesinde Ukrayna'ya ait Su-25 uçağının havada vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk ve Odessa civarlarında 3 insansız hava aracını imha ettiğini kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 163 uçak, 124 helikopter, 793 insansız hava aracı, 300 hava savunma füze sistemi, 2 bin 979 tank ve zırhlı araç, 351 çok namlulu roketatar, 1440 obüs ve havan topu, 2 bin 789 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.